S intonava ai vincitori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: S intonava ai vincitori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita

Il peàna è un canto corale in onore di apollo, il cui termine è oggi usato per indicare un discorso di esaltazione. canto corale in onore di apollo, il...