Indica l origine di un manufatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica l origine di un manufatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Indica l origine di un manufatto

Degli oggetti di pietra realizzati dall'uomo, a partire da ciottoli intenzionalmente modificati. nella pratica questa espressione indica gli utensili finiti...

Significati, vedi made in italy (disambigua). made in italy è un'indicazione di provenienza che indica l'origine di un bene in base alle disposizioni...