L incertum della muratura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L incertum della muratura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OPUS

Significato/Curiosita : L incertum della muratura

Opus incertum, a corsi interrotti, in opera ciclopica. murature con blocchi di tufo murature ordinarie di pietrame muratura a e emplecton murature ordinarie...

Prelatura della santa croce e opus dei (in latino: praelatura sanctae crucis et operis dei), più conosciuta nella forma abbreviata opus dei (letteralmente, "opera... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con incertum; della; muratura; Il poeta della Cassaria; Pat della musica pop; Il protagonista della miniserie Salvo D Acquisto; Il compositore della Marcia reale d ordinanza, inno nazionale del Regno d Italia; Sostegno ancorato alla muratura ; Parapetto costituito da colonnine in muratura ; Sorge su un isolotto collegato a Ischia da un ponte in muratura ; In muratura , sabbiosi, per aria; Cerca nelle Definizioni