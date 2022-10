Incantesimo per far volare: Wingardium __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incantesimo per far volare: Wingardium __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LEVIOSA

Significato/Curiosita : Incantesimo per far volare: wingardium __

L'incantesimo di levitazione (levitating charm) è una magia che permette di far fluttuare gli oggetti. la formula è wingardium leviosa: wingardium è l'unione...

Wingardium leviosa: wingardium è l'unione di wing, ossia "ala" in inglese, e di ardium, storpiatura di arduus, ossia "alto" o "altura"; leviosa, invece,...

