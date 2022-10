Imposto per legge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imposto per legge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COATTIVO

Significato/Curiosita : Imposto per legge

Con le imposte. si distingue dalla tassa in quanto essa è il corrispettivo per un pubblico servizio richiesto in forma individuale. l'imposta si basa...

La servitù da acquedotto coattivo è disciplinata dagli articoli del codice civile dal 1033 al 1046. l'articolo 1033 recita in particolare: "il proprietario...

Altre definizioni con imposto; legge; imposto come un castigo; Il senso imposto da lavori stradali; Un domicilio imposto dal tribunale; Pratica di silenzio autoimposto ; Rappresenta la legge nel vecchio west; Fuori dalla legge o dalle norme; Il colore della fumata... che elegge il papa; La regista francese di Senza tetto né legge ; Cerca nelle Definizioni