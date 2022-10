Guidare un aereo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guidare un aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PILOTARE

Significato/Curiosita : Guidare un aereo

Lavare, stirare, spolverare, cucinare, accudire a un bambino piccolo ma anche insegnare, costruire, guidare, aggiustare ecc. giochi rappresentativi: in questi...

Ha un figlio. possiede la licenza di pilota con la quale è in grado di pilotare aerei come dassault falcon 900 e piper pa-18 super cub. vive a salisburgo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

