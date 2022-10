Guida l aereo senza intervento umano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guida l aereo senza intervento umano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 10 lettere : AUTOPILOTA

Significato/Curiosita : Guida l aereo senza intervento umano

Il gruppo intervento speciale (gis) è un reparto d'élite dell'arma dei carabinieri, qualificato come forza speciale (tier1) delle forze armate italiane...

Un pilota automatico (spesso abbreviato in autopilota) è un dispositivo meccanico/elettronico che può guidare un veicolo senza assistenza da parte di un... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con guida; aereo; senza; intervento; umano; guida re un aereo; Quello d orchestra guida e conduce i musicisti; guida re un orchestra; guida i rivoltosi; Un apparecchio come l aereo ; Guidare un aereo ; Il momento in cui l aereo si alza in volo; Associazione Trasporto aereo ; Iowa senza pari; Meno senza pari; Come cieli senza nuvole lieti; senza peli sul viso, sbarbato; Sottoposti a un intervento ; Richiesta d intervento ; Fa effetto sul paziente prima dell intervento ; Comune intervento cardiochirurgico ing; Vive alle spese di altri sia umano che animale; Mite e umano nella comprensione degli altri; Una delle ossa piane del corpo umano ; L organismo umano non è in grado di produrla; Cerca nelle Definizioni