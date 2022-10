Gruppetti canori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gruppetti canori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Gruppetti canori

Che l'ha visto tutta la scuola. regina viene derisa in negozio da un gruppetto di ragazze, così decide di affrontarle e si fa promettere che, se non...

Anche se in alcune occasioni si formarono dei trii di conduzione: nell'edizione 2003-2004 si formarono i trii di conduzione laurenti-barbera-benvenuti (metà...