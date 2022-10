La grande nazione euro-asiatica con capitale Mosca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La grande nazione euro-asiatica con capitale Mosca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RUSSIA

Significato/Curiosita : La grande nazione euro-asiatica con capitale mosca

Il confine euro-asiatico con il fiume emba e non con il fiume ural come generalmente si fa oggi. se questa è la convenzione sulla quale la maggior parte...

Cercando altri significati, vedi russia (disambigua). coordinate: 66°25'n 94°15'e / 66.416667°n 94.25°e66.416667; 94.25 la russia (in russo: ´, traslitterato:... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

