Gara... senese - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : PALIO

Significato/Curiosita : Gara... senese

Formula 1 nel 1985, occupandosi di svolgere i test invernali. il pilota senese avrebbe dovuto debuttare nella massima serie insieme alla minardi, ma gli...

Il palio di siena è una competizione fra le contrade di siena nella forma di una giostra equestre di origine medievale. la "carriera", come viene tradizionalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

