Galleggia sull acqua - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : OLIO

Significato/Curiosita : Galleggia sull acqua

Di acqua dolce). questo ghiaccio galleggia sulla superficie, mentre il sale che ne è stato "espulso" aumenta la salinità e la densità dell'acqua circostante...

L'olio di oliva è un olio alimentare estratto dalle olive, ovvero i frutti dell'olivo (olea europaea). il tipo vergine si ricava dalla spremitura meccanica... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con galleggia; sull; acqua; Un gonfiabile galleggia nte; galleggia nti per ormeggi; I moli galleggia nti di certe marine; Segnale galleggia nte + TO; Primi uomini comparsi sull a Terra; Con il ketchup sull e patatine; Valutare i pro e i contro: mettere sull a __; Sono gustative sull a lingua; Il consumo della terra da parte di vento e acqua ; Come l acqua nella palude; Mammifero di acqua dolce appartenente ai Mustelidi; Tubo per raccogliere e incanalare acqua piovana; Cerca nelle Definizioni