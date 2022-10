Frittelle dolci tipiche tirolesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frittelle dolci tipiche tirolesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STRAUBEN

Significato/Curiosita : Frittelle dolci tipiche tirolesi

Giunti editore, 2011, p. 186, isbn 88-440-3956-7. ricetta strauben (frittelle tirolesi), su le ricette di giallozafferano.it. url consultato il february...

Gli straboli (in tedesco: die strauben, in ladino badioto: fortaia, in ladino gardenese: faneda) sono dolci fritti tipici della baviera e del tirolo (tirolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con frittelle; dolci; tipiche; tirolesi; frittelle che in Spagna s intingono nel cioccolato; frittelle da colazione; frittelle di farina di ceci tipiche palermitane; frittelle di farina di ceci della cucina siciliana; Formaggio usato in dolci come cannoli o pardulas; dolci freddi tipicamente estivi in coni o coppette; La fiera dolci aria di Perugia; Lievi e dolci come certi vini; Guarnizioni metalliche tipiche degli abiti punk; tipiche osterie veneziane; Le bocce delle orchestrine tipiche sudamericane; tipiche piante messicane; Case rurali tirolesi ; I tradizionali canti tirolesi con gorgheggio; I celebri gnocchetti tirolesi ; Tipici gnocchetti tirolesi ; Cerca nelle Definizioni