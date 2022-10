Frenata che lascia un impronta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frenata che lascia un impronta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SGOMMATA

Significato/Curiosita : Frenata che lascia un impronta

Antiskid, uno dei primi sistemi di antibloccaggio delle ruote in caso di frenata di emergenza. altre modifiche furono il tessuto dei sedili e dei pannelli...

Nella puntata 64, senza un vero pupazzo, è sempre china a piangere. viene "sgommata" nella puntata 86. i suoi principali sketch sono originati dal contrasto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

