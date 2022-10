Frase sentenziosa, massima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frase sentenziosa, massima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DETTO

Significato/Curiosita : Frase sentenziosa, massima

È citata da cicerone nel de amicitia (17, 64). nella massima, di tono proverbiale e sentenzioso, si notino gli effetti sonori prodotti dall'allitterazione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi detto, fatto! (disambigua). detto fatto è stato un programma televisivo italiano di genere factual... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con frase; sentenziosa; massima; frase da ladri: mani in alto, questa è una __; Ripetere una frase ; I quadri tra le carte in una nota frase mnemonica; Una pausa nella frase ; Una frase sentenziosa ; Massima sentenziosa ; massima sfortuna; La massima che riassume l ideale di Orazio; massima popolare; Garantisce la massima sicurezza in caso di una brusca frenata; Cerca nelle Definizioni