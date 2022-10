Fiume sardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiume sardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Fiume sardo

Il tirso (tirsu in sardo) è il fiume più importante della sardegna per lunghezza e ampiezza di bacino idrografico. il tirso nasce sull'altopiano di buddusò...

tirso – fiume che scorre in sardegna tirso – santo cristiano jesús tirso blanco – vescovo cattolico e missionario argentino tirso – bastone rituale attribuito...