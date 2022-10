Un fissatore per capelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un fissatore per capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GEL

Significato/Curiosita : Un fissatore per capelli

Ricavata da insetti emitteri lacca per capelli – fissatore per capelli, generalmente in confezione spray lacca – uno smalto per unghie altri progetti wikizionario...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gel (disambigua). il gel è un materiale colloidale bifasico elastico, costituito da un liquido... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con fissatore; capelli; Si fa ai capelli con tre ciocche; Serve per districare i nodi dei capelli ; Sistemazione di viso e capelli : trucco e __; L arruffare i capelli per dar loro volume; Cerca nelle Definizioni