Fibra naturale della carta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fibra naturale della carta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CELLULOSA

La fibra della canapa è una fibra tessile ottenuta dal floema dei fusti delle piante di cannabis sativa. prima dell'avvento del proibizionismo della cannabis...

Cellulari delle piante è costituita da cellulosa, ma il cotone, per esempio, è cellulosa quasi al 100%. la cellulosa è idrolizzata, in particolari condizioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

La fibra sintetica con acrilonitrile; Era una fibra poliestere; fibra morbida e lucente; Fresca fibra ; Se è naturale non è in scala; Inclinazione naturale ; Quella naturale è detta anche caucciù; Parte della storia naturale ; Il nome della Schiavone, ex tennista e allenatrice; Permanenza turistica stanza conviviale della casa; Mare euroasiatico, il lago più grande della Terra; Popolo della Lapponia; Estromesse, scarta te; Avanzi che si scarta no; Voleva la distruzione di carta gine; Nella cinese, la carta batte il sasso;