Fernando, poeta portoghese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fernando, poeta portoghese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PESSOA

Significato/Curiosita : Fernando, poeta portoghese

Novembre 1935) è stato un poeta, scrittore e aforista portoghese. è considerato uno dei maggiori poeti di lingua portoghese, e per il suo valore è comparato...

Fernando pessoa wikiquote contiene citazioni di o su fernando pessoa wikimedia commons contiene immagini o altri file su fernando pessoa pessoa, fernando... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con fernando; poeta; portoghese; Cantano fernando ; Il fernando campione di Formula 1 nel 2006; fernando dell automobilismo; fernando , commediografo francese; La compone il poeta ; Antoine, prelato e poeta francese del 500; Il poeta francese autore de Il pomeriggio di un fauno; Il Salvatore poeta che fu premio Nobel; Lo è uno spagnolo o un portoghese ; Ex possedimento portoghese ; Il nome del fiume Putumayo in portoghese ; Isola portoghese rinomata per un vino; Cerca nelle Definizioni