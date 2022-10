Il fare derivante dal greco segue la teoria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fare derivante dal greco segue la teoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PRASSI

Significato/Curiosita : Il fare derivante dal greco segue la teoria

Esempio, la leggenda di eolo si suppone che derivi dal fatto che eolo nei tempi antichi sia stato il signore di alcune isole del mar tirreno. la "teoria allegorica"...

La prassi è una procedura abituale, una consuetudine nello svolgere una determinata attività, in diversi campi della società. in diritto la "prassi" è... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

