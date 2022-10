Far rinvenire risollevare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Far rinvenire risollevare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RIANIMARE

Da eva, eleonora chiama il 118 per farsi spiegare le procedure per far rinvenire silvia. le ragazze l'aiutano a vomitare e così silvia riprende conoscenza...

Studio, tra cui claudio onofri e nino pirito, cercarono in ogni modo di rianimare scoglio prima dell'arrivo del 118, ma non riuscirono nel loro intento...

