Famosa piazza romana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Famosa piazza romana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NAVONA

Significato/Curiosita : Famosa piazza romana

L'omonima piazza di verona, vedi piazzetta navona. coordinate: 41°53'56.34n 12°28'23.32e / 41.898982°n 12.473144°e41.898982; 12.473144 piazza navona...

Verona, vedi piazzetta navona. coordinate: 41°53'56.34n 12°28'23.32e / 41.898982°n 12.473144°e41.898982; 12.473144 piazza navona è una delle più celebri... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con famosa; piazza; romana; La Marleen di una famosa canzone tedesca; Città italiana famosa per i suoi canali; Il fratello di Gretel in una famosa fiaba; La sua cintura è famosa tra le costellazioni; Lo usano i giardinieri per fare piazza pulita; Una piazza forte francese; La carrozza di piazza d una volta; Sono piazza te; Sono ottimi fritti, alla romana e alla giudia; Basilica romana ; Schiava al servizio di una matrona romana ; La più nota arena romana ; Cerca nelle Definizioni