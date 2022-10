Esperto assaggiatore di vini fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esperto assaggiatore di vini fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SOMMELIER

Significato/Curiosita : Esperto assaggiatore di vini fra

Portato alla nascita di aneddoti e leggende difficilmente verificabili, come il fatto che dom pérignon fosse un esperto assaggiatore di vini (in realtà egli...

Il sommelier, in italiano desueto somigliere, è la figura qualificata per la presentazione e il servizio del vino. il termine sommelier deriva dal francese... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

