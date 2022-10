Erano affilati sugli stivali dei cowboys - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erano affilati sugli stivali dei cowboys. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPERONI

Significato/Curiosita : Erano affilati sugli stivali dei cowboys

Politico italiano julián speroni (1979) – ex calciatore argentino sperone speroni (1500-1588) – scrittore e filosofo italiano ugo speroni (...-...) – politico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Area dove c erano le Torri Gemelle: __ zero ing; Lo erano i Cuori in un film con Nicole Kidman; Dà il nome all ippodromo di Merano ; Lo generano le calamite: campo __; Funzionano meglio se affilati ; Piccolo pesce carnivoro dai denti affilati ; È affilati ssimo; Pesce dai denti affilati ssimi; sugli steli del frumento; Una vecchia tassa sugli immobili; Donne sugli spalti; L EuroCity sugli orari; Adatta a sandali, stivali , sneakers e via dicendo; stivali da cowboy con punta allungata; Il cowboy ce li ha nel tacco degli stivali ; Scarpe, stivali , ciabatte, sandali..; Col lardo erano la cena dei cowboys ; La città dei cowboys del football NFL;