Due vocali unite pronunciate nella stessa sillaba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Due vocali unite pronunciate nella stessa sillaba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DITTONGO

Significato/Curiosita : Due vocali unite pronunciate nella stessa sillaba

+ sillaba accentata; oppure spondeo + dattilo + sillaba accentata; oppure: spondeo + spondeo + sillaba accentata). inoltre due delle cinque sillabe accentate...

La posizione di partenza e d'arrivo di un dittongo. per esempio john wells usa i simboli [] per il dittongo dell'inglese boy mentre luciano canepari... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con vocali; unite; pronunciate; nella; stessa; sillaba; Genio senza vocali ; Un tale senza vocali ; Le vocali nei testi; Dove senza vocali ; Joel ed Ethan, famosi cineasti statunite nsi; Il regista statunite nse di Apocalypto; Un ex pugile statunite nse; La Casa di... unite d Colors; In certi dialetti sono pronunciate più aperte; Crocchette di riso pronunciate anche al femminile; pronunciate ; pronunciate male; Come l acqua nella palude; Materiale usato nella chirurgia estetica; Le pennute nella vasca durante il bagnetto; Pietruzza molesta nella scarpa; Copia identica nella stessa categoria; Vale la stessa cosa; Fa la stessa fine dell aragosta; Curva che si avvolge su se stessa allargandosi; Una sillaba in onda; Una sillaba in varesino; Ultima sillaba di sillaba ; Versi in cui l ultima sillaba tonica è in ottava posizione; Cerca nelle Definizioni