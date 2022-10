Cura molte strade - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cura molte strade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ANAS

Significato/Curiosita : Cura molte strade

Le strade di polvere è un romanzo a sfondo storico e memorialistico di rosetta loy, pubblicato nel 1987. apprezzato dalla critica, le strade di polvere...

L'anas è una società per azioni italiana che si occupa di infrastrutture stradali e gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con cura; molte; strade; Abbandonato a se stesso, trascura to; I medici che cura no i problemi della voce; cura re, medicare, riportare in salute; Procura rsi una ferita superficiale; Alfabeto usato in molte lingue slave; molte plice, non unitaria; La trattano molte gallerie; Chi lo è può permettersi molte comodità; Possono esserlo le strade o le tubature; Roccia vulcanica nera usata sulle strade ; strade o ferrovie che corrono lungo la costiera; strade principali di una città;