Cubetto di zucchero compresso - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : ZOLLETTA

Sotto forma di cristalli e mischiato con eccipienti o diluito. spesso è venduto in piccole tavolette, su cubetti di zucchero, in cubetti di gelatina o...

La zolletta di zucchero, anche detta zolla, zuccherino o cubetto, è un pezzo di zucchero compatto di forma regolare, spesso usato per addolcire gli alimenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

La zolletta di zucchero, anche detta zolla, zuccherino o cubetto, è un pezzo di zucchero compatto di forma regolare, spesso usato per addolcire gli alimenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con cubetto; zucchero; compresso; Un cubetto numerato; cubetto per giocare; Un cubetto da gioco; La gomma rosa da masticare a forma di cubetto ; zucchero liquido e bruno; Aggiungere zucchero a una bevanda; Liquidi zucchero si anche per la tosse; Può sostituire lo zucchero ; Così può definirsi un file compresso ; Un quadrato compresso ; Un prefisso per... calchi e compresso ri; Rullo compresso re;