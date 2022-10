Costruzione di canne o paglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costruzione di canne o paglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAPANNA

Significato/Curiosita : Costruzione di canne o paglia

Il tetto di paglia è una tipologia costruttiva del tetto che utilizza colmi di paglia o stoppie, diffusa soprattutto in europa, in asia, in particolare...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi capanna (disambigua). una capanna è una costruzione edilizia di piccole dimensioni (in genere... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Il modello d una costruzione ; Ricostruzione museale in 3D di paesaggi o ambienti; L architetto che terminò la costruzione della basilica di San Pietro; Grosso galleggiante da trasporto o costruzione ; Usa il canne llo ossidrico; Nuotano nel canne to; Una del computer è lo scanne r; Per lavorare può usare reti e canne ; Colli di paglia o di cotone; L attore paglia i iniziali; paglia per lettiere; Iniziali di paglia i;