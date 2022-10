Così è detto l antico impero turco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è detto l antico impero turco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OTTOMANO

Significato/Curiosita : Cosi e detto l antico impero turco

Inoltre il più vasto impero con totale continuità territoriale e il più vasto impero di terra, superando in questo persino l’impero britannico del 1921...

L'impero ottomano od osmanico, noto anche come impero turco (in lingua turca ottomana , devlet-i aliyye-i osmâniyye; in... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

L'impero ottomano od osmanico, noto anche come impero turco (in lingua turca ottomana , devlet-i aliyye-i osmâniyye; in... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con così; detto; antico; impero; turco; così è anche detto il ventre materno; così fu considerato Giordano Bruno dalla Chiesa; così è anche detta l alta cucina: arte __; così chiamati i ragazzi in Sicilia; Così è anche detto il ventre materno; Roditore detto anche castorino; Secondo il detto si apre al chiudersi di una porta; Lo strumento da vista detto anche caramella; Il cantico della Divina Commedia con i golosi; antico popolo del Perú; antico popolo algonchino; antico nome della città fondata da Antenore; Abbatterono il primo impero babilonese; impero ; Il Barbarossa imperatore del Sacro Romano impero ; Regno che entrò a far parte dell impero asburgico; Il granturco nel cartoccio; Antico nobile turco che viveva con comodità; turco di Adrianopoli; Uno stretto turco ;