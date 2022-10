Così è anche detto il ventre materno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è anche detto il ventre materno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GREMBO

Significato/Curiosita : Cosi e anche detto il ventre materno

il taglio cesareo, detto anche parto cesareo o semplicemente cesareo, è un intervento chirurgico che permette il parto tramite estrazione del feto da un'apertura...

Disambiguazione – "grembo" rimanda qui. se stai cercando l'omonimo organo dell'apparato riproduttivo femminile, vedi utero. gherone è un termine utilizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

