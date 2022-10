Le cornamuse natalizie... del sud Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le cornamuse natalizie... del sud Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ZAMPOGNE

Significato/Curiosita : Le cornamuse natalizie... del sud italia

Arcaico a fiato diffuso in italia centro-meridionale. la zampogna (da non confondere con la cornamusa diffusa nel nord italia e in altre regioni europee)...

Centimetri del fuso della ciaramella corrispondente. la zampogna a chiave e la zampogna zoppa sono zampogne con ancia doppia, hanno 4 canne, due bordoni senza... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Cerca nelle Definizioni