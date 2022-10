Coprire con una benda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coprire con una benda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FASCIARE

Significato/Curiosita : Coprire con una benda

La presenza di un occhio solo potrebbe essere una tradizione legata all'usanza di coprire con una benda l'occhio sinistro per proteggerlo dalle scintille...

Spalle di sostenerne una parte del peso, di un'altra correggia in lino da fasciare sull'avambraccio e da una manopola sul bordo in cui si saldava la mano... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

