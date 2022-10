Copiare per emulare o prendere in giro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Copiare per emulare o prendere in giro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IMITARE

Significato/Curiosita : Copiare per emulare o prendere in giro

Fantasia michelangelo sognava di emulare gli antichi con progetti che avrebbero richiamato meraviglie come il colosso di rodi o la statua gigantesca di alessandro...

Locuzione latina inops, potentem dum vult imitari, perit, tradotta letteralmente, significa "il debole, quando vuole imitare il potente, va in rovina" (fedro)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

