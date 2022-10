Il conducente di un mezzo a quattro ruote - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il conducente di un mezzo a quattro ruote. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AUTISTA

Significato/Curiosita : Il conducente di un mezzo a quattro ruote

Motrice di un veicolo a motore su tutte le ruote di cui è dotato. nel caso di veicoli a quattro ruote, questi vengono denominati gergalmente quattro per quattro...

(per esempio, l'azienda municipale dei trasporti). ^ autista: definizione e significato di autista – dizionario italiano – corriere.it ^ conducente: definizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

