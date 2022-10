Il condottiero che si fece costruire il castello del Belvedere a Vienna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il condottiero che si fece costruire il castello del Belvedere a Vienna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : EUGENIO DI SAVOIA

Il condottiero che si fece costruire il castello del belvedere a vienna

il castello di montecuccoli è un castello risalente al x secolo che si trova a pisino. deve il nome alla famiglia del conte antonio laderchi marchese...

eugenio di savoia, noto come principe eugenio (parigi, 18 ottobre 1663 – vienna, 21...

