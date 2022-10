Concreto al limite del grezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Concreto al limite del grezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MATERIALE

Significato/Curiosita : Concreto al limite del grezzo

La benzina è un prodotto che viene ottenuto dalla distillazione del petrolio grezzo a temperature comprese fra i 35 e i 215 °c. è un liquido altamente...

Disambiguazione – "materiali" rimanda qui. se stai cercando la collezione di libri omonima, vedi materiali (collana editoriale). il termine materiale fa riferimento...

Altre definizioni con concreto; limite; grezzo; Tutt altro che concreto ; Il senso del concreto ; In modo concreto ; concreto , propositivo; Al limite , nell eventualità in cui; Il limite massimo del fido; Andare oltre un dato limite ; Pieno fino al limite ; Un cereale grezzo ; grezzo nei modi; Tessuto grezzo ; Sofisticato, non grezzo ;