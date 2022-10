Come Reinhold Messner e Walter Bonatti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come Reinhold Messner e Walter Bonatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALPINISTI

reinhold messner (bressanone, 17 settembre 1944) è un alpinista, esploratore, scrittore e politico italiano. inizialmente salito alla ribalta nel mondo...

(c.a.i) nel 1863, il deutscher alpenverein nel 1869, la società degli alpinisti tridentini (s.a.t.) nel 1872, il club alpino francese e la società alpina... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

