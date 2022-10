Come la mente... libera e svuotata di pensieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come la mente... libera e svuotata di pensieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SGOMBRA

Significato/Curiosita : Come la mente... libera e svuotata di pensieri

Contrapposte (e a volte sovrapposte) due linee di pensiero: coloro che considerano la conoscenza un prodotto della mente e dell'indagine introspettiva, e coloro...

Lo sgombro (scomber scombrus), chiamato anche maccarello, scombro o lacerto a seconda delle zone d'italia, è un pesce di mare appartenente alla famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

