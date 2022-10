Come dire assordare: rompere i __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come dire assordare: rompere i __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TIMPANI

Significato/Curiosita : Come dire assordare: rompere i __

Spioventi, il timpano è detto curvo, o circolare. nelle tombe del sito archeologico giordano di petra è possibile osservare splendidi esempi di timpani triangolari... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

