Come l acqua nella palude - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come l acqua nella palude. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STAGNANTE

Significato/Curiosita : Come l acqua nella palude

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi palude (disambigua). una palude è un terreno coperto d'acqua stagnante, caratterizzato dallo sviluppo di una...

Con stagnazione o economia stagnante si intende una situazione economica caratterizzata dal persistere di modeste variazioni del prodotto interno lordo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con come; acqua; nella; palude; come Reinhold Messner e Walter Bonatti; La come dy equivalente al cabaret ing; come dire assordare: rompere i __; come il percorso cantato da Max Pezzali; Mammifero di acqua dolce appartenente ai Mustelidi; Tubo per raccogliere e incanalare acqua piovana; Maneggiare acqua e farina per fare il pane; Atterraggi di aerei sull acqua ; Due vocali unite pronunciate nella stessa sillaba; Materiale usato nella chirurgia estetica; Le pennute nella vasca durante il bagnetto; Pietruzza molesta nella scarpa; Altro nome del castoro di palude ; Stagno, palude ; Botti per la caccia alle anatre in palude ; Affetta da febbre di palude ; Cerca nelle Definizioni