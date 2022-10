Città della Magna Grecia nota anche come Velia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città della Magna Grecia nota anche come Velia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ELEA

Significato/Curiosita : Citta della magna grecia nota anche come velia

Denominata in epoca romana velia, è un'antica polis della magna grecia. l'area archeologica è localizzata in contrada piana di velia, nel comune di ascea,...

Disambiguazione – "elea" rimanda qui. se stai cercando l'antica città del peloponneso, vedi elis (grecia). coordinate: 40°09'34n 15°09'16e / 40.159444°n... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con città; della; magna; grecia; nota; anche; come; velia; Lo è il mercato di città o di quartiere; città laziale della mitologica maga Circe; città lucana dei Sassi; La città delle Marche con lo Sferisterio; Città laziale della mitologica maga Circe; Quello beta è precursore della vitamina A; Nome più comune della canna fumaria; Luogo della casa dove si prepara da mangiare; Repubblica circondata da Emilia Romagna e Umbria; Regione storica italiana ora unita con la Romagna ; Passo appenninico tra Toscana ed Emilia Romagna ; Località turistica dell Emilia Romagna ; Città alta dell Antica grecia ; Riti iniziatici dell antica grecia ; La grecia omerica; Cupido in grecia ; Jodie, nota attrice; Lo è il re di una nota poesia di Giusti; Come un tavolo prenota to al ristorante; nota località del Modenese; Così è anche detto il ventre materno; Bianche ... come una Via stellare; È anche salmonata; Vendono anche rose e tulipani; Ordine di insetti come le cimici; Onirico e irrazionale come Salvador Dalí; Lo sono eventi come Telethon e Live Aid; Piemontesi... come certi grissini; Cerca nelle Definizioni