Città dell Albania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città dell Albania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BERAT

Significato/Curiosita : Citta dell albania

L'istituto classifica gli insediamenti in albania in aree urbane e rurali. fino al 2014, c'erano 74 città classificate come aree urbane e 2.972 villaggi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi berat (disambigua). berat è un comune albanese situato nella parte meridionale dell'albania... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con città; dell; albania; città libica; città della Magna Grecia nota anche come Velia; Lo è il mercato di città o di quartiere; città laziale della mitologica maga Circe; Sigla dell a Posta elettronica certificata; Sophus, matematico norvegese dell Ottocento; Località dell Umbria in cui nacque Gattamelata; Un apertura dell a nave; Scorre in albania ; Relativo alla regione tra albania e Grecia; Moneta dell albania ; Fiume dell albania ; Cerca nelle Definizioni