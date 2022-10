Chi è in stato di forte alterazione da alcool - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi è in stato di forte alterazione da alcool. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : UBRIACO

Significato/Curiosita : Chi e in stato di forte alterazione da alcool

Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con stato; forte; alterazione; alcool; Indigenza, stato di necessità economica; stato di tensione cellulare regolato da osmosi; Lo stato che ha per capitale Addis Abeba; Cittadino dello stato con Addis Abeba e Gondar; forte dubbio di scelta tra due alternative; Dotato della capacità di attrarre forte mente; È forte nell idrante; Una forte zza entro le mura: era più difficile da espugnare; Un alterazione nell attivazione atrio-ventricolare; alterazione musicale; alterazione musicale opposta al bemolle; alterazione del battito cardiaco; Sostenere... l alcool ; Così è detto il coma causato dall abuso di alcool ; Un tipo di alcool ; Ha ecceduto con l alcool ; Cerca nelle Definizioni