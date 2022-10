Le cercava Dante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le cercava Dante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RIME

Significato/Curiosita : Le cercava dante

vedi dante alighieri (disambigua). disambiguazione – "dante" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi dante (disambigua). dante alighieri...

Le rime sono un gruppo di liriche composte da moderni editori i quali riuniscono la produzione dantesca e legate alle varie esperienze esistenziali e stilistiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con cercava; dante; Diogene lo cercava con il lanternino; Zio Paperone cercava quelle d oro in Klondike; Le cercava il Petrarca; Lo cercava no i sei personaggi pirandelliani; Persona precisa e pedante ; Iniziali del comandante Nelson; Come il naso di dante Alighieri; La via che smarrì dante ; Cerca nelle Definizioni