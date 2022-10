Centro della Sardegna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Centro della Sardegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OROSEI

Significato/Curiosita : Centro della sardegna

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sardegna (disambigua). la sardegna (afi: /sar'dea/; sardìgna o sardìnnia in sardo) è una regione...

orosei (orosèi in sardo) è un comune italiano di 6779 abitanti della provincia di nuoro in sardegna. si trova nell'antica subregione storica delle baronie... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

