È celebre quella di Trevi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È celebre quella di Trevi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FONTANA

Significato/Curiosita : E celebre quella di trevi

La fontana di trevi è la più grande fra le celebri fontane di roma. costruita sulla facciata di palazzo poli da nicola salvi, il concorso indetto da papa...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fontana (disambigua). una fontana (dal latino fontis, "sorgente") è un dispositivo architettonico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

