Un carrello per sollevare la merce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un carrello per sollevare la merce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MULETTO

Significato/Curiosita : Un carrello per sollevare la merce

Si assenta durante un appostamento per andare a fare la spesa al supermercato, dove nota un ragazzo cinese uscire con un carrello con 50 kg di riso e...

Il termine muletto assume significati diversi a seconda del campo d'applicazione: nell'industria e nei trasporti, carrello elevatore nell'automobilismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con carrello; sollevare; merce; carrello di auto; Nei ristoranti vengono presentati su un carrello ; carrello elevatore a motore per pallet; Le doppie in carrello ; Far rinvenire risollevare ; Allacciare con apposite cinghie per sollevare ; Si grida per sollevare ; Facile da sollevare ; Soldato merce nario tedesco del XVI secolo; Conservare merce nella nave; Togliere la merce da un camion; Hanno merce spumosa; Cerca nelle Definizioni