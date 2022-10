La carne di manzo tipica della cucina ebraica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La carne di manzo tipica della cucina ebraica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PASTRAMI

Significato/Curiosita : La carne di manzo tipica della cucina ebraica

vedi manzo (disambigua). il manzo è il nome comune che indica l'utilizzo culinario della carne dei bovini, specialmente del bue domestico. la denominazione...

ricette: sandwich pastrami, il panino che va forte a new york, su gqitalia.it. url consultato il 30 dicembre 2015. pastrami: cos'è e come si fa

