Un capoluogo sulla Dora Baltea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un capoluogo sulla Dora Baltea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AOSTA

Significato/Curiosita : Un capoluogo sulla dora baltea

dora baltea canavesana era un comprensorio montano costituito dall'unione delle precedenti comunità montane valle sacra, val chiusella e dora baltea canavesana...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aosta (disambigua). aosta (pronuncia aòsta, /a'sta/; aoste in francese, /st/; aoûta in arpitano... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

