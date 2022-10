Il calciatore Ronaldo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il calciatore Ronaldo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CRISTIANO

Significato/Curiosita : Il calciatore ronaldo

ronaldo dos santos aveiro, meglio noto come cristiano ronaldo (pronuncia portoghese [k'tjnu u'nadu]; funchal, 5 febbraio 1985), è un calciatore...

cristiano – seguace del cristianesimo cristiano – nome proprio di persona italiano maschile cristiano – soprannome del calciatore brasiliano cristiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con calciatore; ronaldo; Il Marco ex calciatore detto il cigno di Utrecht; Lo è il calciatore ex Napoli Marek Hamsik; Posizione irregolare di un calciatore non sanzionata dall arbitro; L arresto volante del calciatore ; Iniziali di ronaldo ; L isola di nascita di Cristiano ronaldo ; Il soprannome di ronaldo ex giocatore dell Inter; Lo hanno vinto Cristiano ronaldo e Lionel Messi; Cerca nelle Definizioni