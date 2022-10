Bicchierino prima di cena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bicchierino prima di cena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : APERITIVO

Significato/Curiosita : Bicchierino prima di cena

prima di congedarsi dagli amici, in genere per recarsi a casa propria per riposare; ad esempio un bicchierino di bevanda alcolica o il latte prima di...

aperitivo era consumato già nella roma antica, il mulsum a base di vino e miele. l'etimologia del termine non lascia dubbi: viene definito aperitivo,... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

